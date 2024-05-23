Приметы на день Симонов день: что нельзя делать 23 мая 2024 года

В четверг, 23 мая, вспоминают апостола Симона Кананита. В народном календаре день известен как день Симона Зилота или Симонов день.
Что можно делать 23 мая:
- собирать лекарственные травы;
- гадать;
- в этот день коров старались кормить растениями желтого цвета, чтобы масло потом было желтоватого цвета;
Что нельзя делать 23 мая:
- работать на земле;
- тратить большие суммы;
- оставлять пустым кошелек;
- пересаживать растения;
Народные приметы:
- дождь идет — лето дождливым будет;
- птицы начали петь еще до рассвета — к дождю.