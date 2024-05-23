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Приметы на день Симонов день: что нельзя делать 23 мая 2024 года

В четверг, 23 мая, вспоминают апостола Симона Кананита.

Источник: МК.RU Челябинск

В четверг, 23 мая, вспоминают апостола Симона Кананита. В народном календаре день известен как день Симона Зилота или Симонов день.

Что можно делать 23 мая:

  • собирать лекарственные травы;
  • гадать;
  • в этот день коров старались кормить растениями желтого цвета, чтобы масло потом было желтоватого цвета;

Что нельзя делать 23 мая:

  • работать на земле;
  • тратить большие суммы;
  • оставлять пустым кошелек;
  • пересаживать растения;

Народные приметы:

  • дождь идет — лето дождливым будет;
  • птицы начали петь еще до рассвета — к дождю.