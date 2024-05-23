В Омске нашли котлеты с антибиотиками

Его присутствие не допускается техрегламентом.
В образце из одной партии выявили 13,5 мкг/кг вещества, из второй — 9,13 мкг/кг. Общий вес партий котлет составил 57 килограмм.
«Результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Омской области для принятия соответствующих мер», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Тилмикозин — один из самых распространенных антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Для полного выведения его из организма птиц и свиней нужно свыше 2 недель. Для крупного рогатого скота — более 1 месяца.
Передозировка грозит нарушениями функций ЖКТ как животным, так и людям, которые регулярно употребляют мясо, в котором есть это лекарство.