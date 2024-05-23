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В Омске нашли котлеты с антибиотиками

Специалисты омского Россельхознадзора обнаружили в двух партиях куриных замороженных котлет антибиотик — тилмикозин.

Источник: Freepik

Его присутствие не допускается техрегламентом.

В образце из одной партии выявили 13,5 мкг/кг вещества, из второй — 9,13 мкг/кг. Общий вес партий котлет составил 57 килограмм.

«Результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Омской области для принятия соответствующих мер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тилмикозин — один из самых распространенных антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Для полного выведения его из организма птиц и свиней нужно свыше 2 недель. Для крупного рогатого скота — более 1 месяца.

Передозировка грозит нарушениями функций ЖКТ как животным, так и людям, которые регулярно употребляют мясо, в котором есть это лекарство.

здоровье