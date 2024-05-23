Стало известно, кто оценит идеи омичек на проекте «Мама-предприниматель»

С 9 по 13 сентября в Омске пройдёт грантовый форум проекта «Мама-предприниматель». Оценивать идеи омичек будет жюри из десяти человек, и четверо уже известны. Своим мнением о проектах поделятся:
Юлия Алхамви — производитель арабских сладостей в Омске Наталья Корнева — управляющая омским отделением Сбербанка Марина Степкина — директор центра «Сколиоз-диагностика» Марина Власова — владелица сети студий красоты «Монро».
Также раскрыто имя одного из наставников проекта — им станет владелица ателье украшений mrs.accessory, известный бьюти-блогер Марианна Згоржельская. Остальные наставники и члены жюри пока неизвестны, до сентября в центре «Мой бизнес» успеют согласовать кандидатов на эти роли и утвердить итоговую программу проекта.
В Центре «Мой бизнес» отмечают, что победительниц выбирают не их эксперты и даже не специалисты регионального Минэкономразвития. Проекты оценивают члены жюри, куда входят действующие предпринимательницы региона из различных сфер бизнеса, и предсказать их решение невозможно. Так, за несколько последних лет победительницами стали Мария Захарова (создает натуральную косметику), Марина Гончарова (открыла частный детский сад), Ольга Роскошь (производит накидки на мебель, которые позволяют превратить любое пространство в игровую комнату). Последняя, кстати, бесплатно организует игровую комнату на площадке, где проходит финал проекта, чтобы участницы могли оставить детей и, не переживая за них, защищать свои бизнес-инициативы.
Эксперты отмечают, что для достижения успеха необязательно стать победительницей программы. Даже не дошедшие до финала участницы в дальнейшем реализовали очень успешные проекты. По большому счету, главное здесь — не грант в размере 100 тысяч рублей, которые получает лидер регионального этапа, а знания, которые приобретают будущие бизнес-леди.
Например, уже упоминавшаяся Юлия Алхамви, не стала победительницей проекта, но получила знания, а затем и социальный контракт, на деньги которого постепенно начала развивать бизнес и масштабировать его. Елена Гакштетер — художница, тоже не стала победительницей проекта «Мама-предприниматель», зато получила социальный контракт и открыла художественную студию, где сейчас проходят различные тематические свидания.