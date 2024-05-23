Стало известно, кто оценит идеи омичек на проекте «Мама-предприниматель»

Также раскрыто имя одного из наставников проекта — им станет владелица ателье украшений mrs.accessory, известный бьюти-блогер Марианна Згоржельская. Остальные наставники и члены жюри пока неизвестны, до сентября в центре «Мой бизнес» успеют согласовать кандидатов на эти роли и утвердить итоговую программу проекта.

Напомним, что «Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект для женщин, планирующих начать свой бизнес. Всего с 2013 года в нём поучаствовали более 7 тысяч женщин, из них почти 250 стали победительницами и получили финансовую поддержку на развитие своих бизнес-идей. Сегодня география программы — 60+ регионов страны. В Омске она реализуется 5 лет. В этом году в планах набрать было 30 участниц, однако заявок на участие подано уже в 2 раза больше, свыше 70, и к сентябрю их количество сильно увеличится. С 2023 года программа трансформировалась, сегодня победительница регионального этапа имеет шанс представить свой проект и на федеральном уровне.