Стали известны противники «Авангарда» в Мемориале Виктора Блинова

В Омск команда вернется 17 августа. А уже 21 августа в Омске стартует XXX Мемориал Виктора Блинова. Помимо «Авангарда» в нем будут участвовать «Локомотив», «Сибирь», «Барыс». Игры серии продлятся до 25 августа.