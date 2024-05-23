Стали известны противники «Авангарда» в Мемориале Виктора Блинова

Пресс-служба ХК «Авангард» рассказала о планах подготовки команды к следующему игровому сезону.
К тренировкам «омские ястребы» приступят с 1 августа, продлятся они до 12 августа. Затем команду ждет несколько товарищеских матчей.
С 11 августа команда «Авангарда» будет находится в Минске. Там «ястребы» сыграют с «Динамо» (12 августа), «Адмиралом» (14 августа) и «Витязем» (16 августа).
В Омск команда вернется 17 августа. А уже 21 августа в Омске стартует XXX Мемориал Виктора Блинова. Помимо «Авангарда» в нем будут участвовать «Локомотив», «Сибирь», «Барыс». Игры серии продлятся до 25 августа.