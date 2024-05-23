Парковка у ТРЦ «Броско Молл» в Хабаровске в мае станет платной

Администрация хабаровского торгово-развлекательный центр «Броско Молл» с 27 мая сделает платной стоянку на своей открытой парковке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», речь идёт о территории, расположенной перед самим зданием. Бесплатной останется зона поодаль от главного корпуса ТРЦ — она начинается от строящегося здания, где в будущем разместится гостиница с аквапарком.
По информации руководства «Броско Молла», при въезде и выезде с парковки начнут работать специальные паркоматы со шлагбаумом, которые выдадут специальные карты — они единые для крытой и открытой стоянок. Тарификация будет производиться автоматически. Первый час стоянки на улице будет бесплатным, а начиная со второго придётся заплатить по 50 рублей. В будние дни с 12:00 до 15:00 плата взиматься не будет.
Парковка на территории «Броско Молла» разрешена с 09:00 до 02:30. Оплата за услуги производится в платежном терминале, встроенным в паркомат, на выезде банковской картой или наличными. В течение 15 минут после расчёта транспортное средство должно покинуть территорию парковки. Оставлять машины на ночь запрещено — они будут эвакуированы.
Напомним, в прошлом году администрация ТРЦ «Броско Молл» обещала сдать гостинично-развлекательный корпус весной 2024 года, но по сегодняшний день его строительство далеко от завершения.