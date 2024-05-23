Парковка у ТРЦ «Броско Молл» в Хабаровске в мае станет платной

По информации руководства «Броско Молла», при въезде и выезде с парковки начнут работать специальные паркоматы со шлагбаумом, которые выдадут специальные карты — они единые для крытой и открытой стоянок. Тарификация будет производиться автоматически. Первый час стоянки на улице будет бесплатным, а начиная со второго придётся заплатить по 50 рублей. В будние дни с 12:00 до 15:00 плата взиматься не будет.