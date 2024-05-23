Здравоохранение края оказалось самой проблемной темой для хабаровчан

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин начал расширенное заседание регионального правительства. Центральной темой стало обсуждение ситуации в отрасли здравоохранения и предпринимательства, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Как подчеркнул глава региона, приоритетом его деятельности станет защита граждан и их интересов. Он подтвердил, что будет следовать лозунгу «Дела важнее слов».
«Я не буду много говорить, а буду слушать ответы на вопросы жителей Хабаровского края. А вопросов у них очень много», — сказал врио.
«Люди вынуждены стоять в больших очередях к специалистам. У нас катастрафически не хватает персонала, особенно специалистов узкого профиля. Эту проблему необходимо устранить. Докладывать ситуацию будет вице-губернатор Евгений Никонов, курирующий медицинскую отрасль», — сказал глава региона.
Также на расширенном заседании был поднят вопрос о развитии потребительского рынка в Хабаровском крае. Обсуждалась помощь малому бизнесу и стратегия развития предпринимательства, с которым, как отметил Демешин, в регионе «не все благополучно».