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Здравоохранение края оказалось самой проблемной темой для хабаровчан

Врио губернатора Дмитрий Демешин на своём первом расширенном заседании правительства заслушает доклады по проблемам медицины и предпринимательству.

Источник: Соцсети

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин начал расширенное заседание регионального правительства. Центральной темой стало обсуждение ситуации в отрасли здравоохранения и предпринимательства, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Как подчеркнул глава региона, приоритетом его деятельности станет защита граждан и их интересов. Он подтвердил, что будет следовать лозунгу «Дела важнее слов».

«Я не буду много говорить, а буду слушать ответы на вопросы жителей Хабаровского края. А вопросов у них очень много», — сказал врио.

Первым поручением Демешина стала задача обеспечить кадрами региональную медицину. На текущий момент, отметил он, отрасль сталкивается с серьёзной критикой со стороны граждан.

«Люди вынуждены стоять в больших очередях к специалистам. У нас катастрафически не хватает персонала, особенно специалистов узкого профиля. Эту проблему необходимо устранить. Докладывать ситуацию будет вице-губернатор Евгений Никонов, курирующий медицинскую отрасль», — сказал глава региона.

Также на расширенном заседании был поднят вопрос о развитии потребительского рынка в Хабаровском крае. Обсуждалась помощь малому бизнесу и стратегия развития предпринимательства, с которым, как отметил Демешин, в регионе «не все благополучно».