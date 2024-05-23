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В Башкирии прогнозируются заморозки до −6° и небольшие дожди

В Башкирии прогнозируются заморозки до −6° и небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: Башинформ

По информации «Башгидрометцентра», в четверг, 23 мая, существенных осадков не ожидается, по югу пройдет небольшой дождь. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +11,+16°.

В пятницу, 24 мая, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°, местами температура воздуха до +5°, днем температура воздуха +10,+15°.

В субботу, 25 мая, в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°, местами температура воздуха до +5°, днем температура воздуха +18,+23°.