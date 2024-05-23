В Башкирии прогнозируются заморозки до −6° и небольшие дожди.

В субботу, 25 мая, в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°, местами температура воздуха до +5°, днем температура воздуха +18,+23°.