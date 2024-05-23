Кошка, волосы и шоколад: что помогает хабаровским школьникам во время ЕГЭ

В России, в том числе и в Хабаровском крае, стартовал главный экзамен для школьников — ЕГЭ или единый государственный экзамен. Готовиться к нему выпускники начинают задолго до решающих дат, ведь именно благодаря набранным баллам удастся поступить в университет мечты.
Что помогает ребятам сдать ЕГЭ? Самое первое и главное — это подготовка к тестированию. То есть учеба, самостоятельные занятия, решение КИМов, помощь репетитора и еще десятки способов, где необходимо повторять и разбирать школьную программу. Но одновременно с этим школьники еще пользуются различными приметами, веря в их магическую силу. Вдруг ведь повезет!
В связи со стартом экзаменов школьники Хабаровска и их родители поделились суеверьями и приметами, которыми пользуются перед волнующими днями. Возможно, они действительно обладают волшебной силой или же просто успокаивают перед тестированием. Но только на чудо надеяться точно не стоит, поэтому не забудьте повторить учебный материал.
ЖИВОТНЫЕ ПО ДОРОГЕ
В немилость перед экзаменом довольно часто попадают четвероногие животные. И если черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит неудачу, то некоторые верят, что и лай собак может отпугнуть хорошие баллы, поэтому надо гавкнуть на друзей человека в ответ.
— Я не помню, почему я так решила, но перед каждым экзаменом или контрольной я была уверена, что мне необходимо погладить свинью, иначе хороших оценок не видать. Мои родители всегда держали несколько поросят, и я каждый раз перед нервным событием их гладила, — смеется Анастасия, хабаровчанка.
ПРИТВОРИТЬСЯ ЛЕВШОЙ
Считается, что если временно притвориться левшой (или правшой, если вы левша), то это принесет удачу. Например, встать утром с левой ноги, завтракать только левой рукой и переходить через все пороги именно левой ногой. Но писать лучше все же правильной рукой, иначе ваш почерк никто не разберет.
СТРИЖКА И МЫТЬЕ ГОЛОВЫ
И хоть примета не очень полезна, многие верят в ее действие. Считается, что стрижка или мытье головы могут лишить знаний в самый нужный момент, то есть заученная информация просто вылетит из памяти. Но все же голову лучше мыть, а если хотите соблюдать примету, то просто не стригитесь.
— Я сдавала ЕГЭ в прошлом году, и я отказалась мыть голову. Две недели мои волосы не видели воду! Мама не ругалась, лишь бы я сдала все экзамены. И после последнего я набрала ванну и несколько часов в ней пролежала. Получила, кстати, довольно неплохие баллы. Поступила на профессию, связанную с железной дорогой, — поделилась Виктория, жительница Хабаровска.
ВКУСНЫЙ СОН
Еще одна примета гласит, что перед сном под подушку необходимо положить учебники или конспекты, тогда знания еще лучше отложатся в голове. Но, к сожалению, данный способ довольно неудобен, особенно зная количество учебников у школьников.
Поэтому выпускники решили класть шоколадку, и не под подушку, а в районе ног! Считается, что знания уходят через ноги. В итоге шоколадка эти знания впитает, и школьник утром их просто съест в виде шоколадки. И вкусно, и знания не убежали!
БАРДАК ДОМА — ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ
Многие накануне экзамена отказываются от уборки дома. Почему так? Потому что вместе с мусором можно случайно выкинуть удачу. Из плюсов данного способа можно еще отметить то, что экономится время, и можно подольше посидеть над учебниками. Только потом придется убираться дольше.
— Моя мама запретила выносить из дома мусор, пока я сдаю ЕГЭ. У меня было три экзамена в разное время, и в итоге мусор копился на пороге. Никто не возмущался, ведь вдруг действительно удача покинет меня. Уже после того, как я все сдал, нам пришлось выносить мусор всей семьей, — рассказал Руслан, житель краевой столицы.
ПОДЕРЖАТЬСЯ ЗА УМНОГО
Одна из самых популярных примет — это подержаться за отличника или обнять его, то есть зарядиться его энергией. Знания вы у него не заберете, но часть энергии точно получите. Только уточните, точно ли ему приятно обниматься.
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Считается, что у каждого действия есть противодействие, поэтому можно попросить своих родных и друзей вовсю ругать вас, пока вы на экзамене. Таким образом, вы будете ощущать большой прилив сил. Только предупредите ругающих, что выпускника нельзя называть тупым — это как раз плохая примета, и противодействие не сработает.
СМЕНИТЬ АВАТАРКУ
С популярностью социальных сетей появились и новые приметы. Накануне школьники могут сменить свои аватарки (главное фото профиля — прим. ред.) на фотографии сборников КИМов для ЕГЭ. Такой ход может принести удачу на экзамене.
ОГОНЬ НА УДАЧУ
Так как сборники КИМов каждый год выходят новые, некоторые школьники перед экзаменом на удачу сжигают свои книги, по которым готовились к ЕГЭ. Возможно, это приносит удачу, но главное помните — в лесу или на участках их жечь нельзя! К тому же сейчас в Хабаровском крае действует режим ЧС из-за природных пожаров. Если вы хотите провести такой ритуал, обратитесь к родителям.
ГЛАВНОЕ — СМЕХ
Перед экзаменом главное расслабиться, ведь все знания за одну ночь уже никак не получить. Поэтому лучше расслабиться и почитать смешные истории, полистать мемы или посмотреть комедию. Лишним это точно не будет!
В какую бы вы примету ни верили, главное, чтобы на ЕГЭ вы были уверены в самом себе. Как говорится, ни пуха ни пера!