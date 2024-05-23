Кошка, волосы и шоколад: что помогает хабаровским школьникам во время ЕГЭ

— Моя мама запретила выносить из дома мусор, пока я сдаю ЕГЭ. У меня было три экзамена в разное время, и в итоге мусор копился на пороге. Никто не возмущался, ведь вдруг действительно удача покинет меня. Уже после того, как я все сдал, нам пришлось выносить мусор всей семьей, — рассказал Руслан, житель краевой столицы.