День города Санкт-Петербург-2024: Полная программа бесплатных мероприятий

Главные торжества.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 27 мая — именно этот день является официальной датой основания Петербурга.
- В 10.00 начнется церемония возложения цветов к Медному всаднику. На установленном рядом мультимедийном экране покажут видеоролик, который должен создать особую атмосферу праздника и подчеркнуть торжественность события.
- В 11:00 на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Парад духовых детско-юношеских оркестров. Перед зрителями выступят свыше 600 участников из 26 образовательных учреждений Петербурга, музыканты из Донецкой Народной Республики. Послушать музыкантов можно бесплатно.
Праздник в выходные
День города начнут отмечать заранее. Для местных жителей устроят громкие фестивали и концерты.
- 25 мая в 12.00 в Соляном переулке откроется фестиваль искусств «Город мастеров». Скульпторы, художники, кузнецы, гончары представят свои работы на суд публики. Полюбоваться на работы талантливых авторов можно бесплатно, понравившиеся работы можно купить.
- В субботу в 12.00 в Севкабель порту откроется фестиваль «Старшие в городе» — мероприятие проходит уже в седьмой раз, а устраивают его представители старшего поколения. В программе фестиваля танцы, практикумы, зона настолок и обмена цветами. Также можно посетить мастер-классы и послушать живую музыку.
- С 25 мая с 11.00 на площади Островского откроется фестиваль мороженого. На протяжении двух дней здесь будут работать 20 производителей, которые предложат попробовать свыше 300 видов холодного лакомства. Также на месте откроют интерактивную зону для детей с аниматорами и шоу мыльных пузырей.
- 25 и 26 мая на Елагином острове откроют фестиваль тюльпанов. На 4000 квадратных метрах высадили почти 225 тысяч цветов.
- 26 мая запланированы гуляния в Измайловском саду — их устраивает Молодежный театр на Фонтанке в честь 225-летия Александра Пушкина.
- В воскресенье в 13.00 в Александровском саду начнется «День фехтовальщика». Праздник понравится любителям истории и искусства. Посмотреть на мастеров, владеющих холодным оружием, и потрогать реплики исторического оружия можно бесплатно.
Праздник в выходные 30 мая −2 июня.
- Любимый петербуржцами Фестиваль ледоколов продлится четыре дня: с 30 мая горожане и гости Петербурга смогут познакомиться с историей освоения Арктики, подняться на настоящие арктические суда: ледоколы «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов». Бесплатные экскурсии запланированы с 12.00 до 18.00. Суда пришвартуют на набережной Лейтенанта Шмидта. Кроме того, 1 июня в 14.00 в акватории Невы зрителям покажут вальс буксиров.
- В ночь с 31 мая на 1 июня пройдет концерт «Музыка Дворцового моста». Главную переправу Петербурга разведут под звуки симфонического оркестра под управлением маэстро Фабио Мастранджело.
- 31 мая в 21:30 на Дворцовой площади города состоится бесплатный концерт «Классика на Дворцовой».
- В воскресенье, 2 июня, в 18:00 на «Газпром Арене» пройдет молодежный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.1». на празднике выступят любимые многими артисты, праздник будут сопровождать световые эффекты.