День города Санкт-Петербург-2024: Полная программа бесплатных мероприятий

Северная Венеция, культурная столица, город белых ночей — описать красоту и величественность Санкт-Петербурга невозможно только одним эпитетом. В этом году наш город отмечает свой 321 день рождения. Отмечать праздник будут на протяжении недели. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в День города.