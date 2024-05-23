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Вера Щербина вручила федеральные награды приморским учёным

Первый вице-губернатор выступила на общем собрании Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина выступила на общем собрании Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук, которое прошло во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Она подчеркнула, что Россия находится на важном историческом этапе, который обещает привести к новым значимым результатам. Щербина выразила уверенность в способности научного сообщества достичь больших высот и внести значительный вклад в развитие страны.

Особое внимание было уделено задачам, стоящим перед научным сообществом в свете новых указаний президента РФ.

«Первое — это увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления внутри страны в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом», — заявила Щербина.

Кроме того, вице-губернатор отметила необходимость увеличения внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году. Также были обозначены цели по созданию передовых инженерных школ и развитию научно-технических библиотек.

«Кроме того, это создание комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, забота о сохранении лесов, разработка и реализация федерального проекта по развитию научно-технических библиотек», — подчеркнула Вера Щербина.

В торжественной обстановке вице-губернатор вручила федеральные награды приморским ученым.

Также на мероприятии также обсуждались выборы заместителя председателя и профессоров ДВО РАН, а кроме того были представлены доклады о работе в прошлом году и поставлены задачи на текущий год.