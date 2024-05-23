В уфимском планетарии объяснили, почему жители Башкирии не увидят «парад планет».

«С Земли планеты будут видны рядом с Солнцем, расположившись в таком порядке: Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун, Сатурн. Но из-за того, что планеты находятся рядом с Солнцем, они будут наблюдаться на дневном небе и, следовательно, не будут видны, — объяснили в планетарии. — Единственная из планет, которую можно увидеть на утреннем небе за час до рассвета — это Сатурн. Остальные восходят у нас всего на несколько минут раньше Солнца и теряются в свете Солнца. А вечером они заходят раньше Солнца. Венера вообще находится в соединении с Солнцем. Так что этого парада у нас видно не будет».