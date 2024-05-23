Народный праздник Симонов день отмечают в России 23 мая: приметы, традиции

В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина. Нельзя тратить много денег, лениться, особенно если это касается уборки по дому. По поверьям, у кого дома в этот день будет беспорядок, то и в жизни будет царствовать хаос.