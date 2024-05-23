Народный праздник Симонов день отмечают в России 23 мая: приметы, традиции

Церковь 23 мая чтит память апостола Симона Кананита, одного из 12 учеников и последователей Иисуса Христа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В народной традиции праздник известен как Симонов день, Симон Посев, так как обычно в этот день крестьяне засевали поля.
«Святой Симон Зилот — один из 12-и апостолов Иисуса Христа. Симон был сыном святого Иосифа Обручника и сводным братом Господа. Апостол жил в строгом посте, непрестанно пребывал в молитве и много проповедовал о христианстве. Святой жил в пещере на берегу горной речки. По преданию, Зилот попадал в свою каменную келью через узкое отверстие в своде. Однажды римские язычники, жестоко каравшие христиан, выследили проповедника и предали его мучительной казни», — рассказали в Челябинской области.
Православные христиане молятся апостолу Симону Кананиту о благополучном устроении семейной жизни. По преданию, на свадьбе у апостола Симона в Кане Иисус Христос сотворил первое свое чудо, претворив воду в вино. «Пораженный чудом Зилот всем сердцем уверовал во Христа и последовал за ним. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна — Глава 2, стихи 1−11. Именно этот отрывок читают во время совершения Таинства Венчания», — напоминают священнослужители.
Святой Симон жил в I веке в Кане Галилейской. До служения Господу он промышлял рыболовством. Позднее вместе с другими апостолами принял дар Святого Духа и ревностно следовал иудейскому закону. За это его прозвали Симоном Зилотом, что в переводе с греческого означает «ревнитель».
Сведения об апостоле содержатся в нескольких главах Евангелия, а также в Деяниях Апостолов. Известно, что он проповедовал в Иудее, Египте, Ливии и принял мученическую смерть в Персии, по другой версии — в Абхазии, где день памяти Святого Симона является одним из главных церковных праздников.
На Руси этот день совпадал еще с более древним торжеством — именинами Матери Сырой Земли. В деревнях крестьяне с благоговением почитали землю как свою кормилицу и проводили различные обряды, рассчитывая на щедрый урожай.
В праздник запрещалось работать в поле плугом, чтобы не навредить земле. Можно было только сеять пшеницу и другие злаковые культуры. Хорошей традицией считалось пройтись босиком по лугу. Наши предки верили, что таким образом можно набраться живительной энергии от земли и излечиться от многих болезней.
Согласно народным поверьям, именно в Симонов день растения приобретают целебные свойства, поэтому 23 мая наши предки собирали лекарственные травы и коренья. Перед походом за ними человек должен был тщательно помыться в бане и надеть чистую одежду. Растения нужно было срывать не голыми руками, а обязательно через тонкие платочки и рушники, попросив Мать Сырую Землю о благословении.
В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина. Нельзя тратить много денег, лениться, особенно если это касается уборки по дому. По поверьям, у кого дома в этот день будет беспорядок, то и в жизни будет царствовать хаос.
Из примет на Симонов день назовем такие: кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают — ближайшие дни будут солнечными и теплыми; птицы до утра поют — к дождю; цветки одуванчика закрываются раньше обеда — к дождю; кукушка до заката не умолкает — установится теплая погода.