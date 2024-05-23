Сергей Цивилев поддержал идею увековечивания памяти Амана Тулеева

К Цивилеву обратилась супруга Амана Тулеева Эльвира Федоровна. Она предложила назвать в честь мужа Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, где Тулеев работал последние годы своей жизни. Кроме того, предложения увековечить память умершего губернатора поступало и от местных жителей.