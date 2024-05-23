Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Цивилев поддержал идею увековечивания памяти Амана Тулеева

К бывшему губернатору обратились местные жители.

В Telegram-канале, посвященном деятельности Сергея Цивилева, рассказали, что бывший губернатор поддержал идею увековечивания памяти Амана Тулеева.

К Цивилеву обратилась супруга Амана Тулеева Эльвира Федоровна. Она предложила назвать в честь мужа Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, где Тулеев работал последние годы своей жизни. Кроме того, предложения увековечить память умершего губернатора поступало и от местных жителей.

Цивилев поддержал инициативу. Когда все документы будут готовы, он пообещал посетить памятные мероприятия в Кузбассе.

Ранее мы сообщали, что писатель Глеб Стафеев в Москве презентовал книгу о губернаторе Кузбасса Амане Тулееве «Вместе с земляками». Выпуск книги приурочен к 80-летию со дня рождения Амана Тулеева.