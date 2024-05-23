Перечень мер соцподдержки многодетных семей расширят в Иркутской области

Ряд мер соцпомощи для многодетных семей планируют расширить в Иркутской области. Одно из нововведений — в законе предлагают закрепить понятие многодетной семьи. Официально ей будут считаться те, кто воспитывает от трех детей. Статус дается бессрочно. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— Считаю, что мы постоянно должны усиливать меры соцподдержки семей, — отметил Игорь Кобзев.
Также, школьникам в семьях, где больше трех детей предоставят льготный проезд на городском общественном транспорте. Предложения поддержали все партии Заксобрания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что практику по сохранению объектов культурного наследия обсудили на заседании совета законодателей Сибирского федерального округа. На территории Иркутской области находится 2000 объектов культурного достояния.