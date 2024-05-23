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Перечень мер соцподдержки многодетных семей расширят в Иркутской области

В законе предлагают закрепить статус многодетной семьи.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ряд мер соцпомощи для многодетных семей планируют расширить в Иркутской области. Одно из нововведений — в законе предлагают закрепить понятие многодетной семьи. Официально ей будут считаться те, кто воспитывает от трех детей. Статус дается бессрочно. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— Считаю, что мы постоянно должны усиливать меры соцподдержки семей, — отметил Игорь Кобзев.

Также, школьникам в семьях, где больше трех детей предоставят льготный проезд на городском общественном транспорте. Предложения поддержали все партии Заксобрания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что практику по сохранению объектов культурного наследия обсудили на заседании совета законодателей Сибирского федерального округа. На территории Иркутской области находится 2000 объектов культурного достояния.

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