Перечень мер соцподдержки многодетных семей расширят в Иркутской области

Ряд мер соцпомощи для многодетных семей планируют расширить в Иркутской области. Одно из нововведений — в законе предлагают закрепить понятие многодетной семьи. Официально ей будут считаться те, кто воспитывает от трех детей. Статус дается бессрочно. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.