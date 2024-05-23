Попробовать продукты пчеловодства приглашают жителей Хабаровского края

На предстоящих выходных жителям и гостям края предлагают узнать много нового и интересного в рамках проекта «Отдыхаем в крае». С наступлением летнего туристического сезона запускаются познавательные туры и маршруты для детей и взрослых, участникам предложат исследовать мир камней и аквамир Амура. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Любителям геологии стоит посетить частный музей под открытым небом «Сад камней» (0+). Здесь расскажут о богатстве региона драгоценными и полудрагоценными камнями и покажут природные образцы. Можно увидеть фонтан из 300-килограммовых глыб, вулканические бомбы, елку из горного хрусталя и каменную пещеру. Также есть возможность приобрести обработанные камни. В конце экскурсии хозяин музея угостит чаем с женьшенем который он сам выращивает, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Для семей и школьников автобусная экскурсия по Хабаровску с посещением музея «Рыбы Амура» (6+). Туристы увидят знаковые места города и музей-аквариум с более чем 90 видами рыб. Сотрудники музея расскажут о рыбах Амура и условиях их содержания, а также покажут амурских раков, креветок и редкие виды рыб.
Во время экскурсии с дегустацией на эко-ферму (0+) туристы встретятся с обитателями фермы, включая улиток, белого павлина, кроликов, гусей, уток и курочек. Попробуют моллюсков и поучаствуют в мастер-классе по точечной росписи акриловыми красками.
На «Белой Даче» можно узнать о пчелах и работе на пасеке, попробовать чай, сбитень, мед, березовый сок и соты, а также приобрести понравившиеся товары.
Жителей региона приглашают на «Ночь в Доме офицеров-2024». В программе бал, просмотр фильма «Чапаев», винтажная фотография и видеотехника, мастер-классы по театральному, декоративно-прикладному и хореографическому искусству, ярмарка мастеров, народные игры, викторины, лекции по истории ОДОРА, выставка оружия и экспонатов военно-исторического музея ВВО, концерт Ансамбля песни и пляски ВВО.