Попробовать продукты пчеловодства приглашают жителей Хабаровского края

— Любителям геологии стоит посетить частный музей под открытым небом «Сад камней» (0+). Здесь расскажут о богатстве региона драгоценными и полудрагоценными камнями и покажут природные образцы. Можно увидеть фонтан из 300-килограммовых глыб, вулканические бомбы, елку из горного хрусталя и каменную пещеру. Также есть возможность приобрести обработанные камни. В конце экскурсии хозяин музея угостит чаем с женьшенем который он сам выращивает, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.