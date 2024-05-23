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Почти две тысячи школьников сдают ЕГЭ в первый день в Приморье

В Приморье в четверг, 23 мая, проводится первый день сдачи единого государственного экзамена.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

1924 выпускника сдают экзамены по литературе, географии и химии.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Приморья, в этом году в ЕГЭ участвуют более 9,5 тысяч человек, больше восьми тысяч из них — выпускники текущего года.

«Больше всего школьников заявлены на экзамен по химии — 1023, 594 человека сдают литературу и 307 — географию», — уточнила министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Для участников ЕГЭ работают 47 пунктов проведения экзаменов во всех 34 муниципалитетах Приморского края. За проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) следят 139 общественных наблюдателей, контролируют процесс 104 члена государственной экзаменационной комиссии, 842 организатора и 110 технических специалистов.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 6 июня.

образование