В Кузбассе спасли мужчин, ночевавших в лесу огнем отпугивая медведя

В полиции Кузбасса рассказали о спасении двух мужчин, которые отправились в лес и не вернулись.
В полицию обратилась женщина и рассказала, что ее отец и дядя ушли в лес за черемшой и заблудились. Об этому мужчины рассказали родственнице в 14.00 и больше на связь не выходили.
Полицейские принялись искать кузбассовцев. В 18.00 они обнаружили их машину на опушке. В спасательной операции участвовали полицейские, охотники, лесники, местные жители и волонтёры. Путников искали всю ночь. На следующий день в 12.00 их удалось найти в 10 километрах от автомобиля.
Мужчины рассказали, что потерялись и самостоятельно хотели выйти из леса. Ночью они развели костер, который отпугнул медведя, ходившего неподалёку. Путники вернулись домой и поблагодарили своих спасителей.