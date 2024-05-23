На дорогах Иркутска в этом году планируют устранить 25 очагов аварийности

Как сообщает пресс-служба городской администрации, адресный перечень уже составлен. В список мест, где по итогам 2023 года произошло больше всего аварий, вошли пересечения Рабочей и Франк-Каменецкого, Байкальской и Красных Мадьяр, Маяковского и Чайковского, Шевцова и Петрова, бульвар Рябикова, улицы Розы Люксембург, Баумана и другие.