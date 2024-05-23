Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Иркутска в этом году планируют устранить 25 очагов аварийности

Иркутск, НИА-Байкал — Специалисты регионального управления ГИБДД при участии администрации города выявили в Иркутске 25 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Их планируют устранить до конца текущего года.

«Очагами аварийности признают зоны, где за 12 месяцев произошло три аварии и более, во время которых погибли или пострадали люди. Для ликвидации таких участков разработаны первоочередные меры: установка пешеходных ограждений, камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, ограничение скоростного режима транспорта, обустройство искусственных неровностей, нанесение разметки бело-желтого цвета, изменение режима работы светофоров», ­- пояснила заведующая сектором безопасности дорожного движения мэрии Юлия Ворончихина.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, адресный перечень уже составлен. В список мест, где по итогам 2023 года произошло больше всего аварий, вошли пересечения Рабочей и Франк-Каменецкого, Байкальской и Красных Мадьяр, Маяковского и Чайковского, Шевцова и Петрова, бульвар Рябикова, улицы Розы Люксембург, Баумана и другие.

«Мероприятия по выявлению очагов аварийности проводим ежегодно с целью сокращения их количества. На таких территориях происходят серьезные ДТП, потому крайне важно реагировать вовремя. От правильного обустройства городских дорог зависит безопасность наших граждан, потому поручил усилить активность в этом направлении, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — В свою очередь, напоминаю иркутянам о необходимости соблюдать правила и уважать других участников движения».

Перечень конкретных работ, которые планируется реализовать для устранения аварийных зон, определят до 1 июля.