На дорогах Иркутска в этом году планируют устранить 25 очагов аварийности

Их планируют устранить до конца текущего года.
«Очагами аварийности признают зоны, где за 12 месяцев произошло три аварии и более, во время которых погибли или пострадали люди. Для ликвидации таких участков разработаны первоочередные меры: установка пешеходных ограждений, камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, ограничение скоростного режима транспорта, обустройство искусственных неровностей, нанесение разметки бело-желтого цвета, изменение режима работы светофоров», - пояснила заведующая сектором безопасности дорожного движения мэрии Юлия Ворончихина.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, адресный перечень уже составлен. В список мест, где по итогам 2023 года произошло больше всего аварий, вошли пересечения Рабочей и Франк-Каменецкого, Байкальской и Красных Мадьяр, Маяковского и Чайковского, Шевцова и Петрова, бульвар Рябикова, улицы Розы Люксембург, Баумана и другие.
«Мероприятия по выявлению очагов аварийности проводим ежегодно с целью сокращения их количества. На таких территориях происходят серьезные ДТП, потому крайне важно реагировать вовремя. От правильного обустройства городских дорог зависит безопасность наших граждан, потому поручил усилить активность в этом направлении, — прокомментировал мэр Руслан Болотов. — В свою очередь, напоминаю иркутянам о необходимости соблюдать правила и уважать других участников движения».
Перечень конкретных работ, которые планируется реализовать для устранения аварийных зон, определят до 1 июля.