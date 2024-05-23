Когда в Приморье вернется жаркая погода: прогноз синоптиков

В воскресенье погоду в Приморье испортит китайский циклон. В крае будет облачно, осадки в конце дня ожидаются только на юго-западе. Ночью станет теплее на 1 — 4 градуса. Днем в центральных районах и континентальной части будет тепло, до 20…+25 °С. На остальной территории максимальные температуры составят до +18 °С.