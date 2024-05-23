Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Приморье вернется жаркая погода: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ФедералПресс. В ближайшие выходные погода в Приморье будет разной. По данным синоптиков, в крае пройдут дожди и вернется тепло.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

«В субботу под влиянием гребня антициклона малооблачно. Ночь прохладная, +1…+8 °С, на северо-востоке частый для этого времени небольшой мороз, 0…-2 °С», — передает Примгидромет.

Дневные температуры прогреются до +25 °С. Прохладнее будет на побережье Дальнегорского и Тернейского районов +11…+16 °С.

В воскресенье погоду в Приморье испортит китайский циклон. В крае будет облачно, осадки в конце дня ожидаются только на юго-западе. Ночью станет теплее на 1 — 4 градуса. Днем в центральных районах и континентальной части будет тепло, до 20…+25 °С. На остальной территории максимальные температуры составят до +18 °С.

Во Владивостоке в предстоящие выходные погода будет контрастной. В субботу, 25 мая, ожидается жаркая погода. В ночные и утренние часы будет прохладно — до +9 °С. Во второй половине дня воздух прогреется до +22 °С.

В воскресенье будет облачно, днем усилится юго-восточный ветер. К вечеру не исключен небольшой дождь. В приморской столице вновь похолодает, максимальные температуры составят +16 °С.

Напомним, в Приморье пообещали мощный ливень, во власти которого регион будет находиться в течение четырех дней. Согласно предварительным прогнозам, осадки начнутся уже в ближайшее воскресенье.