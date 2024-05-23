Когда в Приморье вернется жаркая погода: прогноз синоптиков

«В субботу под влиянием гребня антициклона малооблачно. Ночь прохладная, +1…+8 °С, на северо-востоке частый для этого времени небольшой мороз, 0…-2 °С», — передает Примгидромет.
Дневные температуры прогреются до +25 °С. Прохладнее будет на побережье Дальнегорского и Тернейского районов +11…+16 °С.
В воскресенье погоду в Приморье испортит китайский циклон. В крае будет облачно, осадки в конце дня ожидаются только на юго-западе. Ночью станет теплее на 1 — 4 градуса. Днем в центральных районах и континентальной части будет тепло, до 20…+25 °С. На остальной территории максимальные температуры составят до +18 °С.
В воскресенье будет облачно, днем усилится юго-восточный ветер. К вечеру не исключен небольшой дождь. В приморской столице вновь похолодает, максимальные температуры составят +16 °С.
Напомним, в Приморье пообещали мощный ливень, во власти которого регион будет находиться в течение четырех дней. Согласно предварительным прогнозам, осадки начнутся уже в ближайшее воскресенье.