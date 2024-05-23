В Башкирии за сокрытие регистрационных номеров оштрафовали 400 водителей фур.

«Зачастую водители некоторых тяжеловесных транспортных средств, чтобы избежать оплаты госпошлины в казну республики, скрывают свои государственные регистрационные знаки. В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции за указанное нарушение привлечено к административной ответственности более 400 водителей большегрузных машин. Ответственность предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на 1−3 месяца», — проинформировал руководитель ГИБДД по РБ.