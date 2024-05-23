Депутат Аксёненко: в Новосибирске увеличат штрафы за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщил об утверждении закона, увеличивающего штрафы за оказание некачественных услуг ЖКХ в десять раз.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают:
— За первое нарушение: для организаций штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей.
— За повторное нарушение: для организаций штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей.
Как пояснил Аксёненко, существующие штрафы неэффективны и не мотивируют организации повышать качество услуг, поэтому назрела необходимость ужесточения контроля.
Аксёненко подчеркнул, что Минстрой должен провести аудит состояния коммунальных сетей и усилить контроль за инвестиционными программами РСО. Это позволит предотвращать аварии и повышать качество услуг ЖКХ для граждан.
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