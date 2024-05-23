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Депутат Аксёненко: в Новосибирске увеличат штрафы за некачественные услуги ЖКХ

Повышенные штрафы будут применяться только к ресурсоснабжающим организациям.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщил об утверждении закона, увеличивающего штрафы за оказание некачественных услуг ЖКХ в десять раз.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают:

— За первое нарушение: для организаций штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей.

— За повторное нарушение: для организаций штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей.

Как пояснил Аксёненко, существующие штрафы неэффективны и не мотивируют организации повышать качество услуг, поэтому назрела необходимость ужесточения контроля.

Важно отметить, что повышенные штрафы будут применяться только к ресурсоснабжающим организациям (РСО), которые поставляют свет, газ, отопление и воду. Штрафы за нарушение лицензионных требований со стороны управляющих компаний (УК) остаются на прежнем уровне.

Аксёненко подчеркнул, что Минстрой должен провести аудит состояния коммунальных сетей и усилить контроль за инвестиционными программами РСО. Это позволит предотвращать аварии и повышать качество услуг ЖКХ для граждан.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области обсуждают изменение налога на имущество юридических лиц.

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