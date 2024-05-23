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Все природные пожары в Приморье ликвидированы

По данным на утро четверга, 23 мая, в Приморском крае природных пожаров нет. Однако в ряде муниципалитетов сохраняется высокая пожароопасность.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба минГОЧС края, за прошедшие сутки специалисты потушили один пожар в районе села Беневского Лазовского округа.

«Площадь возгорания составила 2,7 гектара. Огонь тушили 19 человек и четыре единицы техники. На данный момент природных пожаров в Приморье не зафиксировано, также не выявлены и термические аномалии», — уточнили в министерстве.

Специалисты напомнили, что в лесах на севере Тернейского округа, а также местами в Дальнереченском районе, Красноармейском и Пожарском округах сохраняется высокий класс пожарной опасности.

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