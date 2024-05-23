Все природные пожары в Приморье ликвидированы

Как сообщает пресс-служба минГОЧС края, за прошедшие сутки специалисты потушили один пожар в районе села Беневского Лазовского округа.
«Площадь возгорания составила 2,7 гектара. Огонь тушили 19 человек и четыре единицы техники. На данный момент природных пожаров в Приморье не зафиксировано, также не выявлены и термические аномалии», — уточнили в министерстве.
Специалисты напомнили, что в лесах на севере Тернейского округа, а также местами в Дальнереченском районе, Красноармейском и Пожарском округах сохраняется высокий класс пожарной опасности.