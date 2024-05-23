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В Иркутске определены места для торговли квасом

Иркутск, НИА-Байкал — Администрацией Иркутска определены 89 точек продажи кваса во всех районах города.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Список составлен в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба мэрии. На основании проведенных торгов заключены договоры с собственниками.

Напомним основные правила реализации данной продукции:

Бочка должна быть опломбирована. Это гарантия того, что ее наполняют на заводе;

Продавец одет в спецодежду;

Напиток разливается в одноразовую пластиковую посуду;

По первому требованию покупателя продавец обязан предоставить информацию относительно качества и безопасности товара, включая сопроводительную документацию, подтверждающую соблюдение сроков реализации.

Жители Иркутска могут сообщить о незаконных точках продажи кваса в департамент потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города по телефону: 52−01−22. Если качество напитка вызывает сомнения, следует обращаться на горячую линию Роспотребнадзора: 25−98−30.

торговля