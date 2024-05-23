В Иркутске определены места для торговли квасом

Жители Иркутска могут сообщить о незаконных точках продажи кваса в департамент потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города по телефону: 52−01−22. Если качество напитка вызывает сомнения, следует обращаться на горячую линию Роспотребнадзора: 25−98−30.