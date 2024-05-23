В Иркутске определены места для торговли квасом

Список составлен в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба мэрии. На основании проведенных торгов заключены договоры с собственниками.
Напомним основные правила реализации данной продукции:
Бочка должна быть опломбирована. Это гарантия того, что ее наполняют на заводе;
Продавец одет в спецодежду;
Напиток разливается в одноразовую пластиковую посуду;
По первому требованию покупателя продавец обязан предоставить информацию относительно качества и безопасности товара, включая сопроводительную документацию, подтверждающую соблюдение сроков реализации.
Жители Иркутска могут сообщить о незаконных точках продажи кваса в департамент потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города по телефону: 52−01−22. Если качество напитка вызывает сомнения, следует обращаться на горячую линию Роспотребнадзора: 25−98−30.