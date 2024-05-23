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Несознательная мать из Хабаровского края проведет неделю в ИВС

Женщина игнорирует решение суда о выплате алиментов на своего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники органов принудительного исполнения Хабаровского края привлекли к административной ответственности жительницу региона, которая уклонялась от отбывания обязательных работ. Женщина игнорировала свои родительские обязанности, не выплачивая средства на содержание своего несовершеннолетнего сына. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Суд вынес решение о назначении несознательной матери 100 часов обязательных работ. Однако женщина отказалась выполнять решение суда и скрывалась от судебных приставов.

— После установления местонахождения должницы сотрудники органов принудительного исполнения доставили ее в подразделение, где был составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд признал женщину виновной и назначил ей административный арест на семь суток, которые она проведет в изоляторе временного содержания. Несмотря на это, она обязана будет отработать назначенные 100 часов обязательных работ.