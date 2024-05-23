В Самаре появятся парковки для электросамокатов

Между кикшеринговыми компаниями и мэрией заключено соглашение об ограничении скорости движения СИМ в парках, скверах, на набережной. Также для проезда самокатов закрыли кладбища. Также внесены изменения в правила благоустройства города. Они предусматривают запрет на размещение СИМ, где оно может создать помехи для движения других транспортных средств и пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них). В скором времени планируют ввести штрафы.