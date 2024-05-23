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В почтовых отделениях Владивостока и Артема установили почтоматы

Благодаря этому получатель может забрать посылку в любое удобное время, независимо от графика работы специалистов отделения.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Приморского края, во Владивостоке аппараты установлены в девяти наиболее посещаемых отделениях на Пушкинской, 52, Каплунова, 1, Вилкова, 3, Верхнепортовой, 2, Светланской, 41, Нейбута, 53, Русской, 65а, 100-летия Владивостока, 54, и Океанском проспекте, 110, еще один работает в центральном почтовом отделении Артема на улице Интернациональной, 47.

Информационная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в почтомат, исходя из заданных критериев.

«В основном таким способом пока выдаются мелкие международные пакеты, но в целом ячейки вмещают посылки до 60,5 сантиметров в длину, 27 — в ширину и 45 — в высоту», — уточнили специалисты.

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