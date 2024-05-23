В почтовых отделениях Владивостока и Артема установили почтоматы

Как сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи Приморского края, во Владивостоке аппараты установлены в девяти наиболее посещаемых отделениях на Пушкинской, 52, Каплунова, 1, Вилкова, 3, Верхнепортовой, 2, Светланской, 41, Нейбута, 53, Русской, 65а, 100-летия Владивостока, 54, и Океанском проспекте, 110, еще один работает в центральном почтовом отделении Артема на улице Интернациональной, 47.