В Красноярске приступили к ремонту популярной у дачников дороги

В Красноярске приступили к ремонту участка от трассы Р-255 «Сибирь» до дороги «Красноярск — Маганск». У многих красноярцев рядом с этими объектами располагаются дачные и садовые участки.
Выездной штаб под руководством первого заместителя мэра Красноярска Вадима Войцеховского проинспектировал ход ремонтных работ на участке. Отметим, что ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На участке обновят дорожное полотно, а также сделают новое освещение. По левой стороне дороги в сторону Маганска будет установлено около 30 новых опор освещения. К монтажным работам приступят уже в июне.
«Ремонтная кампания в городе набирает обороты. Администрация системно подходит к контролю деятельности подрядных организаций. За эту задачу отвечает оперативный штаб, созданный по поручению главы города. Участники штаба объезжают объекты ежедневно. Без внимания не остаётся ни один объект», — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.
Отметим, что за этот сезон в Красноярске планируют отремонтировать 92,9 км дорог. Следить за ходом ремонта можно на специальной карте администрации города.