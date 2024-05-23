В Красноярске приступили к ремонту популярной у дачников дороги

«Ремонтная кампания в городе набирает обороты. Администрация системно подходит к контролю деятельности подрядных организаций. За эту задачу отвечает оперативный штаб, созданный по поручению главы города. Участники штаба объезжают объекты ежедневно. Без внимания не остаётся ни один объект», — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.