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В Красноярске приступили к ремонту популярной у дачников дороги

Рабочие приступили к ремонту участка от федеральной трассы Р-255 до дороги «Красноярск — Маганск».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске приступили к ремонту участка от трассы Р-255 «Сибирь» до дороги «Красноярск — Маганск». У многих красноярцев рядом с этими объектами располагаются дачные и садовые участки.

Выездной штаб под руководством первого заместителя мэра Красноярска Вадима Войцеховского проинспектировал ход ремонтных работ на участке. Отметим, что ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На участке обновят дорожное полотно, а также сделают новое освещение. По левой стороне дороги в сторону Маганска будет установлено около 30 новых опор освещения. К монтажным работам приступят уже в июне.

Кроме того, специалисты решат многолетний вопрос с подтоплением в районе путепровода. Для этого здесь установят специальный насос, который автоматически будет откачивать воду из септика.

«Ремонтная кампания в городе набирает обороты. Администрация системно подходит к контролю деятельности подрядных организаций. За эту задачу отвечает оперативный штаб, созданный по поручению главы города. Участники штаба объезжают объекты ежедневно. Без внимания не остаётся ни один объект», — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.

Отметим, что за этот сезон в Красноярске планируют отремонтировать 92,9 км дорог. Следить за ходом ремонта можно на специальной карте администрации города.