В Екатеринбурге дождь с мокрым снегом сменится ночными заморозками

В Свердловскую область 23 мая продолжает поступать арктическая воздушная масса. Причиной холодов является антициклон, в восточной периферии которого располагается регион.
— Ночные заморозки практически повсеместны, за исключением юго-востока области, куда основной холод еще не успел добраться, — пишет в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Воздушная масса продолжит наступать на Средний Урал 23 мая — вместе с ней в область придут короткие ливни, в северных районах стоит ожидать снега, а в южных — мокрого снега с дождем. Грядущая ночь также будет холодной. Заморозки на почве до −3..-8 градусов по Цельсию могут затронуть весь регион.
В Свердловской области днем 23 мая температура поднимется до +6..+11 градусов, а в северных районах — до +3..+5 градусов. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, короткие ливни, в первой половине дня с дождем может выпасть мокрый снег. Скорость ветра — от двух до семи метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +8..+10 градусов.