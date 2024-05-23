В Екатеринбурге дождь с мокрым снегом сменится ночными заморозками

Воздушная масса продолжит наступать на Средний Урал 23 мая — вместе с ней в область придут короткие ливни, в северных районах стоит ожидать снега, а в южных — мокрого снега с дождем. Грядущая ночь также будет холодной. Заморозки на почве до −3..-8 градусов по Цельсию могут затронуть весь регион.