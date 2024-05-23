Автобусные маршруты № 40 и № 82 удлинили в Хабаровске

Схему движения двух автобусных маршрутов скорректируют в Хабаровске с учётом застройки новых жилых микрорайонов Город 4212 и Вершины. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», речи идёт об автобусах под номерами 40 и 82 — первый сейчас ходит между остановками Весовая овощесовхоза и Химфармзавод, а второй между Лицеем и Комсомольской площадью. Теперь они будут курсировать до новых микрорайонов.
— Сейчас управлением дорог и внешнего благоустройства совместно с застройщиками обустроены два остановочных пункта и пешеходный переход, а также установлены дорожные знаки. Управление промышленности, транспорта, связи включило остановочные пункты, расположенные в районе ЖК «Город 4212» и ЖК «Вершины» по улице Совхозной, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, — рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.
Кроме того, на маршрут Nº 82 добавлен 1 автобус. Сейчас их 19. На маршруте Nº 40 количество транспорта увеличилось на 2 единицы — на данный момент их 17. Также приняты меры по включению новых остановочных пунктов в схему маршрутов Nº 46, 46B..
Напомним, что в марте текущего года в краевой столице поменялась схема движения автобусного маршрута № 58. Его оптимизировали по много численным просьбам жителей отдалённого микрорайона Берёзовка — раньше до него транспорт не доходил и людям приходилось с пересадкой добираться до центра города. Ещё раньше изменили схему маршрута № 82 — его продлили на две остановки «Шатова» и «Лицей» до кварталов новостроек в ЖК «Берёзки», «Вершины», «Город 4212».