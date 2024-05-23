Автобусные маршруты № 40 и № 82 удлинили в Хабаровске

Напомним, что в марте текущего года в краевой столице поменялась схема движения автобусного маршрута № 58. Его оптимизировали по много численным просьбам жителей отдалённого микрорайона Берёзовка — раньше до него транспорт не доходил и людям приходилось с пересадкой добираться до центра города. Ещё раньше изменили схему маршрута № 82 — его продлили на две остановки «Шатова» и «Лицей» до кварталов новостроек в ЖК «Берёзки», «Вершины», «Город 4212».