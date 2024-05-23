Санатории Сочи начали принимать первых пострадавших в «Крокусе»

СОЧИ, 23 мая — РИА Новости. Два крупных санатория в Сочи «Светлана» и «Зеленая роща» приняли первых пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе», произошедшего в марте, сообщили РИА Новости в администрации города.
О готовности принять пострадавших результате террористических действий ранее заявляли власти курорта, а также представители малых и крупных средств размещения.
«На сегодняшний день в Сочи проживают две семьи, всего восемь человек. Они на безвозмездной основе отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение с 15 по 25 мая 2024 года в санаториях “Светлана” и “Зеленая роща”. Детям предоставлены билеты на посещение парка “Ривьера”, — сказала собеседница агентства.
Санатории «Светлана» и «Зеленая роща» были возведены еще в советское время. Это крупные здания с широким номерным фондом, собственной территорией, пляжами и зонами, где высажены реликтовые растения. Санатории обеспечены собственной медицинской и спортивной инфраструктурой, в «Светлане» недавно был построен бассейн общей площадью 300 квадратных метров.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Всего по делу задержаны 12 человек, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.