Как Турция встречает туристов в 2024 году

С Ритой была связана еще одна история. Моя новая знакомая Людмила из отеля отправилась гулять с ней по городу. Около мечети обе захотели в туалет. На нем вывеска — посещение 5 лир. Женщины забежали внутрь, а на выходе недружелюбный пожилой турок встретил их словами, что вообще-то сначала платят, а потом заходят. Людмила отдала 5 лир, Рита же сказала, что у нее только евро. Сдать сдачу с 1 евро — а один евро это порядка 35 лир — турок не смог. Женщины решили, что достаточно и пяти лир, и развернулись уходить. Тогда он с силой стукнул Людмилу по руке и что-то громко сказал по-турецки. Она закричала, что сейчас полицию вызовет: тело обгорело, и рука сильно заболела. Он тоже стал угрожать полицией: не доплатили пять лир…