Как Турция встречает туристов в 2024 году

Корреспондент chel.aif.ru побывала в турецком Кемере и узнала, что ждет соотечественников на отдыхе в этом году.
«Crazy»
«Когда стоимость путевки в небольшой четырехзвездочный отель на все включено составляет 70 тысяч рублей на двоих — думать нечего», — решили мы. Погуглив температуру воздуха и моря, поняли: надо брать. Горящие туры пока, в начале сезона, — не редкость. Но стоимость путевок совершенно разная у туристов, прилетевших в одни и те же даты: кто-то ищет выгодные цены, другой бронирует, чтобы совпасть с днями отпуска, и тут уже не до выбора.
Мы прилетели в небольшой отель в центре Кемера в середине мая. Народу немного. Для туриста благодать: и на пляже лежаки всегда свободны, и отельеры пока еще «облизывают» гостей. Но для турков-владельцев бизнеса недостаток туристов — большая проблема.
«Это вы год работаете, чтобы две недели на море отдохнуть, — говорит Лидия, россиянка, живущая в Турции по несколько месяцев. — А они две недели с тобой работают, а потом на эти деньги почти год, всю зиму, живут».
Мы познакомились в аэропорту. Лидия покупает недорогие билеты из России в Турцию и живет в недорогих отелях. По словам Лиды, восточное гостеприимство улетучивается, когда человек не имеет дохода. «Они к туристам начинают относиться со злостью, — говорит девушка. — Не торгуются, ругаются, когда люди спрашивают цену и не покупают».
В справедливости ее слов убедились достаточно скоро. В один из первых дней отправились гулять и решили купить на улице мороженое. Шарик вкусного, тягучего лакомства нам предложили за 50 лир (одна лира — порядка трех российских рублей). Мы сторговались за 40. Мороженщик согласился и подал ванильный шарик в вафельном рожке. Наша попутчица принялась его есть, подав торговцу 50 лир. Он отвернулся. Девушка потребовала 10 лир сдачи. Он — взад пятки: не было речи про 40 лир, договорились на 50. Она в шутку предложила забрать назад поеденную уже мороженку. Он со злостью выхватил рожок из ее рук, швырнул купюру и пробормотал, что мы «crazy». Каким же было наше удивление, когда мужчина отломил молочный шарик от рожка и замешал в корыто с мороженым! А вафельный рожок занял свое место в длинной веренице собратьев. То есть следующий покупатель купит мороженое б/у!
«Все зависит от цены»
На встрече с отельным гидом, представителем встречающего турагентства, мы озвучили этот неприятный эпизод. Мехмет сказал, к сожалению, многие вынуждены экономить.
Конечно, это позор, но и продавца понять можно: он стоит на жаре целый день, продается же очень мало, народу нет, на что ему жить? «Нет русских — нет сезона, — откровенничает Мехмет. — Россиян и так пока мало, многие прилетели по бешеным ценам за путевки. Люди озлоблены и ругаются. На встрече в соседнем отеле меня чуть не разорвали. Женщина купила тур в 3* за 107 тысяч рублей. Конечно, ее все раздражает. Питание кажется холодным, телевизор показывает всего один турецкий канал, номер темный. Все зависит от цены — я работаю давно и сделал многие выводы».
Мехмет посоветовал разменять деньги на мелкие купюры и рассчитываться под расчет. По поводу стоимости путевки и соответствующего ей мнения об отдыхе с гидом я полностью согласна. Нам, прилетевшим за 650 евро за двоих, нравилось абсолютно все — и еда, пусть скромнее, чем в прошлые сезоны, и телевизор — он показывал три канала, из них ни одного российского, но кто же смотрит ТВ на отдыхе, и номер — пусть не огромный, но с частичным видом на море!
Конечно, море в этот период еще прохладное, порядка 20 градусов. Оно прогреется до комфортной температуры для купания только в июне. Но природа Кемера, его потрясающий воздух, хвойные деревья, горы и чистейшее море прекрасны в любой сезон. Фрукты стоят дешево: например, клубника и черешня до 200 рублей за кг.
Мы не любители сидеть в отеле, поэтому наслаждались прогулками по курортным улицам. Дойдя до морского порта, свернули в парк. Оказались около контактного зоопарка. Официантка из кафе рядом сказала, что зимой водила туда сына, вход был бесплатный.
Открывший деревянную дверь турок посмотрел на нас троих оценивающим взглядом и изрек: «Вход пять долларов за человека». Мы развернулись уходить, и он произнес: «OK, по 50 лир за каждого» (по 150 рублей — прим. автора). Но у нас снова была лишь купюра в 200 лир. Сдачи, как вы уже понимаете, никто не дал. И началось: «Я по-русски не понимаю, нормальный прайс — 5 долларов, я не говорил по 50 лир…». Мы забрали деньги и ушли. Небольшая сумма, но неприятно, когда тебя обманывают, принимая за дурачка. Честно говоря, раньше такого не было. А я в Турции 12-й раз.
«Персики не трогать — штраф»
Торговцы на уличных базарах все также лезут вон из кожи, чтобы захватить внимание покупателей. Зазывают в свои магазины и лавки, порой настойчиво, но через пару дней привыкаешь не обращать на них внимание. Многие из них развешивают смешные таблички в надежде на благосклонность покупателей. Большинство из них — на русском языке, правда, с кучей ошибок.
На русском говорят почти все. Многие продавцы полиглоты — жизнь заставила. Кстати, среди отдыхающих в мае много европейцев, в основном, немцы и поляки. Они держатся в сторонке, общаются с соотечественниками, но никаких конфликтов, даже мелких, между разными нациями ни разу не было.
А потом в отель приехала компания веселых, любящих выпить с утра пораньше дам, и размеренный отдых в гостинице изменился. Женщины танцевали на столах на пляже уже в 11 утра, кричали и приставали к прохожим с разговорами. Но это не имеет отношения ни к Турции, ни к отелю: слишком расслабившиеся особы есть везде.
Массаж от 10 до 40 долларов
И пусть турки уже не торгуются, как раньше, попытаться сбить цену вам никто не запретит. Мы познакомились на пляже с литовкой Ритой из соседнего отеля. Она сказала, что взяла курс массажа по 40 долларов за сеанс. Моя попутчика чуть с лежака не упала: она взяла тот же курс в этом же салоне по 10 долларов. Рита недоумевала: как это — торговаться? Прямо просить, чтоб снизили цену? Это же стыдно. Потом, наслушавшись нас, русских опытных туристок, пошла просить скидку. Но было, конечно, поздно: отдал деньги — назад не жди.
С Ритой была связана еще одна история. Моя новая знакомая Людмила из отеля отправилась гулять с ней по городу. Около мечети обе захотели в туалет. На нем вывеска — посещение 5 лир. Женщины забежали внутрь, а на выходе недружелюбный пожилой турок встретил их словами, что вообще-то сначала платят, а потом заходят. Людмила отдала 5 лир, Рита же сказала, что у нее только евро. Сдать сдачу с 1 евро — а один евро это порядка 35 лир — турок не смог. Женщины решили, что достаточно и пяти лир, и развернулись уходить. Тогда он с силой стукнул Людмилу по руке и что-то громко сказал по-турецки. Она закричала, что сейчас полицию вызовет: тело обгорело, и рука сильно заболела. Он тоже стал угрожать полицией: не доплатили пять лир…
Вернувшись на пляж, Рита заявила: больше из отеля ни ногой. Она в Турции впервые и не готова к хитростям и порой грубостям местных.
Русские деньги — не проблема
Мы знали, что российские карты не работают, но оказалось, это совсем не проблема. Местные предприниматели научились исходить из ситуации. Например, почти в каждой аптеке или магазине, даже на рынке, вы можете оплатить по куар-коду СБП. А еще обменные пункты принимают рубли, курс — чуть менее выгодный. Если лира официально стоит порядка 2,85 рубля, то в обменнике — 3,3.
Стоит ли бояться турецкого отпуска? На мой взгляд, абсолютно нет! Если соблюдать элементарные меры осторожности и понимать, что у турков своеобразный менталитет, — ваш отдых пройдет на ура.
И, кстати, совершенно не обязательно ходить ни в зоопарк, ни на рынок, ни в общественный туалет — если у вас в отеле «все включено», по сути, дополнительные деньги можно брать только на сувениры.