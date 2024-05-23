Поэт и капитан: ушли из жизни два почётных гражданина Владивостока

С течением времени, благодаря упорству и преданности, Юрий Георгиевич продвинулся от матроса до капитана-директора Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия», а затем стал капитаном-наставником морской экспедиции управления «Дальморепродукт». Он принял участие в 26 промысловых рейсах в водах Тихого океана и Антарктики. Юрий Георгиевич был признан почетным работником рыбного хозяйства России и Героем Социалистического труда, удостоен двух орденов Ленина, золотой медали «Серп и Молот» и медали «За трудовую доблесть». В 2018 году ему было присвоено звание почетного гражданина Владивостока. В мае 2024 года Юрию Сергееву исполнилось 94 года.