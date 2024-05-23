Поэт и капитан: ушли из жизни два почётных гражданина Владивостока

Во Владивостоке скончались два почётных жителя города Борис Лапузин и Юрий Сергеев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации краевой столицы.
Борис Васильевич Лапузин начал свою карьеру на паровозоремонтном заводе и стройках, освоив множество рабочих специальностей. Он руководил художественной самодеятельностью в клубе Уссурийского сахарного комбината. Первая книга его стихов «День сегодня солнцеликий»(16+) вышла в 1962 году в Дальиздате.
В последующие годы он работал литературным сотрудником в районной газете «Ленинское знамя» и городской газете «Коммунар», а также в Приморском государственном комитете по телевидению и радиовещанию. В 1981 году он стал специальным корреспондентом газеты «Боевая вахта».
Лапузин руководил различными литературными объединениями и был членом Союза писателей СССР и Союза писателей России. Он также был главным редактором альманахов «Литературный Владивосток» и «Приморье литературное», автором стихов, опубликованных во многих журналах. Лауреат четырех литературных премий, в том числе премии В. К. Арсеньева. В ноябре 2021 года к 85-летнему юбилею поэта вышла его новая книга «Владивостокские стихи». На его стихи было написано более 50 песен и романсов, которые исполняли многие профессиональные и самодеятельные артисты.
Юрий Георгиевич Сергеев с детства любил читать, особенно ему нравились рассказы о моряках. Эта страсть вдохновила его на выбор морского пути в жизни. Поступив в мореходную школу юнг в Находке после окончания семи классов, он начал свою карьеру матросом на китобойном судне во времена, когда Владивосток был центром китобойной промышленности.
С течением времени, благодаря упорству и преданности, Юрий Георгиевич продвинулся от матроса до капитана-директора Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия», а затем стал капитаном-наставником морской экспедиции управления «Дальморепродукт». Он принял участие в 26 промысловых рейсах в водах Тихого океана и Антарктики. Юрий Георгиевич был признан почетным работником рыбного хозяйства России и Героем Социалистического труда, удостоен двух орденов Ленина, золотой медали «Серп и Молот» и медали «За трудовую доблесть». В 2018 году ему было присвоено звание почетного гражданина Владивостока. В мае 2024 года Юрию Сергееву исполнилось 94 года.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. Редакция ИА PrimaMedia приносит свои соболезнования.