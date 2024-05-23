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Продажу алкоголя ограничат на время выпускных в Иркутске 24 и 25 мая

В даты проведения последних звонков запретят розничную продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

На время проведения последних звонков в Иркутской области решили запретить розничную продажу алкоголя. Ограничение будет действовать на протяжении всего дня 24 и 25 мая. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

— В областном центре запрет будет действовать 24 и 25 мая с 8:00 до 23:00, — сообщила пресс-служба администрации города.

Соответствующее постановление уже подписали в региональном правительстве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьники Иркутской области приступили к сдаче ГИА. Первый экзамен прошел 21 мая, они продлятся до 2 июля. В этом году более 32 тысяч девятиклассников пройдут аттестацию.

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