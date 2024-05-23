Мэрия Новосибирска назвала районы, где нет ливнёвок

При этом, в некоторых районах ливнёвки практически отсутствуют. Такие места перечислили в мэрии города, об этом написал «РБК Новосибирск».
По данным мэрии Новосибирска, ливнёвок почти нет в районе улиц Твардовского и Одоевского, в микрорайонах вблизи Новосибирской ГЭС, в квартале улиц Связистов — Титова — Фасадная — Забалуева, на улице Выставочной, в Горском жилмассива, на улице Оловозаводской и в микрорайоне на улице Палласа.
Всего на территории областного центра значатся 401,6 км ливнёвых канализаций в муниципальном реестре и 200 км являются ведомственными.
Издание также отметило, что в мэрии не производили оценку участка ливнёвых канализаций, которые нуждаются в ремонте, а в в бюджете города на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годы не предусмотрены средства на реконструкцию и строительство ливнёвок.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске из-за сильнейшего града затопило улицы города.