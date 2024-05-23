Мэрия Новосибирска назвала районы, где нет ливнёвок

Издание также отметило, что в мэрии не производили оценку участка ливнёвых канализаций, которые нуждаются в ремонте, а в в бюджете города на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годы не предусмотрены средства на реконструкцию и строительство ливнёвок.