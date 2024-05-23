В Новосибирске открытие мотосезона состоится 25 мая

Мотоклуб «Ночные волки» создали в конце 80-х годов в СССР. С тех пор он известен во всем мире как самый сильный и независимый клуб с российской историей и традициями. Он объединяет мотоциклистов с общими ценностями, убеждениями и сходим видением мира.