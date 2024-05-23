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В Новосибирске открытие мотосезона состоится 25 мая

На открытии будут разыграны различные призы.

Источник: Ночные волки

В субботу, 25 мая, в Новосибирске откроют новый мотосезон. Организатором будет мотоклуб «Ночные волки».

Сбор участников пройдет на парковке ТЦ, расположенного на 1-е Мочищенском шоссе, 6. Участников и гостей ждут к 13:40. Старт колонны запланирован на 14:23.

На открытии выступит группа «Капитан Дик», а также будут разыграны различные призы, в том числе сертификат на обучение в мотошколе.

Мотоклуб «Ночные волки» создали в конце 80-х годов в СССР. С тех пор он известен во всем мире как самый сильный и независимый клуб с российской историей и традициями. Он объединяет мотоциклистов с общими ценностями, убеждениями и сходим видением мира.