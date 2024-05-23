Любителей кофе предупредили о смертельной опасности офисных кофемашин

Эксперт подчеркнула, что энтерококки, которые могут жить на деталях техники, вызывают глухоту, эпилепсию, гидроцефалию, а также задержку умственного развития у детей и подростков.
«В гуще, которая остается на деталях машины, можно обнаружить энтерококки, вызывающие энтерококковый менингит, который может привести к глухоте, эпилепсии, гидроцефалии, к задержке умственного развития у детей и подростков. Это смертельно опасное заболевание».
Она уточнила, что в кофемашинах также могут находиться и другие бактерии. Они размножаются в различных частях устройства: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре, капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах. Такие бактерии устойчивы к внешним воздействиям, предупредила эксперт.
Лялина порекомендовала реже пить кофе, приготовленный в кофемашинах и аппаратах в общественных местах.
«После приготовления кофе дома не оставляйте воду в резервуаре. Хорошо промывайте резервуар для молока, иначе он станет рассадником бактерий и испортит вкусовые качества приготовленного кофе. Регулярно чистите и дезинфицируйте резервуары для жидкостей, кофейный фильтр и другие части кофемашины».