Любителей кофе предупредили о смертельной опасности офисных кофемашин

Она уточнила, что в кофемашинах также могут находиться и другие бактерии. Они размножаются в различных частях устройства: в резервуарах для воды или молока, кофейном фильтре, капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах. Такие бактерии устойчивы к внешним воздействиям, предупредила эксперт.