Kamazz поздравит новосибирцев с Днём города

Однако, и это ещё не все. Гвоздем праздника будет известный исполнитель Kamazz. Он исполнит свои самые громкие хиты: «Как ты там», «В тебе до капли растворюсь», «На колени поставлю», «Не оставляй меня», «Падший ангел», «Принцесса» и другие.