Эклектика и неоклассицизм: в переулках Арбата отремонтировали более 20 домов

Работы прошли и в здании по адресу: Чистый переулок, дом 8, строение 2. Оно примечательно тем, что напротив, через арку, во флигеле дома 9 в 1924—1925 годах жил Михаил Булгаков. Именно здесь он написал знаменитые «Дни Турбиных» и «Собачье сердце». В 2022 году мастера привели в порядок фасад, крышу и подъезд. Главной задачей было сохранение исторического дореволюционного облика, поэтому специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали современные материалы.