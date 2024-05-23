Эклектика и неоклассицизм: в переулках Арбата отремонтировали более 20 домов

Арбат — одна из визитных карточек Москвы. Эта улица знаменита своей архитектурой, она воспета в стихах и прозе. Известен Арбат и многочисленными переулками, которые обвивают его. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в рамках реализации столичной программы капитального ремонта специалисты восстановили 27 домов, находящихся в переулках вокруг Арбата.
Здание в стиле эклектики
Карманицкий переулок проходит параллельно Арбату и до сих пор сохраняет неповторимый арбатский дух. Здесь мастера занялись домом 3 а, строением 4. Они провели работы по восстановлению фасада, крыши и заменили ряд инженерных систем. Специалисты расчистили и промыли фасад здания, восстановили кирпичную кладку, изношенную в процессе многолетней эксплуатации, произвели локальную вычинку кирпичей.
Согласно колористическому решению здание было окрашено в цвета «темно-желтый» и «охровая сиена». Также здесь обновили входные группы. Скатную крышу отремонтировали — заменили кровельное покрытие и непригодные деревянные конструкции. В чердачном помещении уложили теплоизолирующий слой из минераловатных плит, что помогло восстановить температурно-влажностный режим.
Здание было построено в 1908 году по индивидуальному архитектурному проекту в стиле эклектики — с элементами модерна и неоклассицизма. Кирпичный фасад украшен декоративными элементами. По периметру дома расположен венчающий карниз с «сухариками».
Неподалеку жил Михаил Булгаков
Работы прошли и в здании по адресу: Чистый переулок, дом 8, строение 2. Оно примечательно тем, что напротив, через арку, во флигеле дома 9 в 1924—1925 годах жил Михаил Булгаков. Именно здесь он написал знаменитые «Дни Турбиных» и «Собачье сердце». В 2022 году мастера привели в порядок фасад, крышу и подъезд. Главной задачей было сохранение исторического дореволюционного облика, поэтому специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект проведения работ и подобрали современные материалы.
В результате расчистили фасад, обновили кирпичную кладку и штукатурный слой, обработали антисептическим составом места намокания. Дома покрасили в цвет трищетинника. Особое внимание мастера уделили сохранению и обновлению архитектурного декора фасада. В местах общего пользования заменили пришедшие в негодность окна, а в подъезде установили новую дверь. Кроме того, обновили кровельное покрытие и обрешетку скатной крыши, восстановили температурно-влажностный режим. На все деревянные элементы нанесли огнебиозащитный состав. Затронул капитальный ремонт и подъезд здания: здесь привели в порядок штукатурно-окрасочный слой парадной и черной лестниц.
Шестиэтажный многоквартирный жилой дом был возведен в 1914 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Фасад украшен декоративными элементами, включая маскароны в виде женских лиц.
Здесь соединяются две эпохи
Помимо этого, был капитально отремонтирован дом по адресу: Малый Николопесковский переулок, дом 9/1, строение 2. Этот переулок протянулся от Арбата к Новому Арбату и символически соединяет две эпохи — старой Москвы и современного мегаполиса.
Ремонт фасада начался с расчистки, ремонта штукатурного слоя и заделки трещин. На следующем этапе специалисты занялись сохранением архитектурного декора. Они отремонтировали руст, балконные кронштейны, вернули прежний вид филенкам. Затем нанесли биозащитный состав в местах намокания и новый окрасочный слой. Здание покрасили в цвета «желтый луговой цветок» и «альпийский ягодно-желтый». На крыше дома поменяли обрешетку, кровельное покрытие и стропила. Все деревянные элементы крыши обработали огнебиозащитным составом, который уменьшает вероятность возникновения пожара. Также при помощи минераловатных плит выровняли температурно-влажностный режим.
Этот дом был построен в 1946 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Его отличают трехэтажные трапециевидные эркеры.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что столичная программа капитального ремонта — это один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В программу включено больше 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В зданиях запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.