Дожди с грозами и град обещают сегодня синоптики в Беларуси

Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в дневные часы в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха днем составит плюс 22−28 градусов.