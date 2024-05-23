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Дожди с грозами и град обещают сегодня синоптики в Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами и град обещают сегодня синоптики, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в дневные часы в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха днем составит плюс 22−28 градусов.