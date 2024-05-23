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Астрономы назвали объект в небе над Кубанью спутником компании Илона Маска

Горящий объект, который видели жители Краснодарского края и других регионов России, вероятно, является спутником компании Илона Маска и имеет название Starlink-2653 (№ 48665 по общему каталогу космических аппаратов).

Такое предположение опубликовано в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза.

«На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря», — отметили в сообществе.

Ранее прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 по мск. Однако он упал на один час раньше. Астрономы считают, что время изменилось в связи с максимумом солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли в это время «раздувается».

Вечером 22 мая жители нескольких регионов России увидели в небе необычное свечение. В Краснодарском крае объект приняли за комету или НЛО. Позже ученый предположил, что свечение в небе может быть связано с учениями по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, которые проходят в Южном военном округе.

космос