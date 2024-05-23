Астрономы назвали объект в небе над Кубанью спутником компании Илона Маска

Ранее прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21:52 по мск. Однако он упал на один час раньше. Астрономы считают, что время изменилось в связи с максимумом солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли в это время «раздувается».