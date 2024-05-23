В Роспотребнадзоре Башкирии высказались о новом варианте коронавируса FliRT

В Башкирии пока не регистрировался новый геновариант коронавируса FliRT. Об этом сообщил местный Роспотребнадзор.
Как рассказали в ведомстве, специалисты постоянно наблюдают за циркуляцией вариантов COVID-19 в республике, и появление новых штаммов в регионе — дело времени.
— Все они принадлежат к семейству омикрон и не предоставляют большой опасности, — отметили в Роспотребе.
Там добавили, что определенная иммунная защита от коронавируса сейчас есть почти у каждого человека, и новых штаммов бояться не стоит. В то же время важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности.
Сообщение о проникновении в Россию варианта коронавируса FliRT появилось накануне. Этот штамм, как заверяют специалисты, не представляет большой опасности по сравнению с другими.