Красноярские пляжи готовят к открытию. Купаться по-прежнему негде

Администрация Красноярска рассказала, где в этом году откроются пляжи.
Сейчас обустраивают пляж в Татышев-парке в районе Октябрьского моста. Пляжный сезон здесь планируют открыть 1 июня. Специалисты взяли пробы для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы почвы и воды. Купальный сезон там откроют, как только от Роспотребнадзора будет получено положительное заключение о соответствии санитарным нормам и правилам водного объекта и прилегающего берега.
Кроме того, в этом году взяты пробы почвы и воды для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы на озёрах Любовь, Тихое и Стрелка. Если вода здесь будет чистой, то возможно, в этих местах также появятся пляжи.
На острове Молокова продолжается благоустройство береговой линии и рекреационной зоны у воды. Здесь установили шезлонги, урны, раздевалки, волейбольную площадку и многое другое. Объект ещё официально не сдан в эксплуатацию. В настоящее время красноярцы могут свободно посещать данную локацию, гулять и загорать. Однако купаться здесь запрещено.
Озеро-парк Октябрьский — ещё одно любимое место для отдыха у воды у горожан. В этом году общественное пространство ждет 3-й этап благоустройства. В ближайшее время будет заключен контракт на выполнение работ. Доступ к берегу будет частично ограничен из-за предстоящих работ. Купаться в озере нельзя, можно только насладиться отдыхом у воды в жаркую погоду.
В районе набережных также есть доступ к воде, но купаться здесь нельзя.
Напомним, в настоящее время в городе нет ни одного водоёма, где разрешено купание.
В управлении по ГО, ПБ и ЧС отмечают, что в летний период специалисты совместно с представителями полиции будут патрулировать водные объекты города, где запрещено купание.