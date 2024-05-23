Красноярские пляжи готовят к открытию. Купаться по-прежнему негде

Озеро-парк Октябрьский — ещё одно любимое место для отдыха у воды у горожан. В этом году общественное пространство ждет 3-й этап благоустройства. В ближайшее время будет заключен контракт на выполнение работ. Доступ к берегу будет частично ограничен из-за предстоящих работ. Купаться в озере нельзя, можно только насладиться отдыхом у воды в жаркую погоду.