Стало известно, какие деревья высадят на ул. Куйбышева в Самаре

«Их пришлось снести. А все молодые и жизнеспособные зеленые насаждения, пригодные для смены дислокации, аккуратно выкопали и в полном объеме пересадили на другие улицы центральной части города, в общественные пространства: на улицы Фрунзе, Самарскую, Чапаевскую, Агибалова, в сквер на пересечении улиц Степана Разина и Князя Григория Засекина, в район Хлебной площади, а также на улицу Садовую, которую в настоящее время тоже обновляют по дорожному нацпроекту».