Домашний матч «Факела» закроет движение в центре Воронежа

В субботу состоится решающий матч Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2023−2024. ФК «Факел» будет играть с командой из Грозного «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.
Для обеспечения безопасности и правопорядка будет временно скорректирована схема организации дорожного движения. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов.
Так, с 07:00 до 20:30 25 мая запретят движение на участках улиц:
Фридриха Энгельса — от Феоктистова до Средне-Московской;Студенческой — от Феоктистова до Комиссаржевской;Чайковского — от проспекта Революции до Кольцовской;Комиссаржевской — от Кольцовской до проспекта Революции.
Выезд с дворовых территорий тоже будет зарыт.
С 18:00 24 мая до 20:30 25 мая запретят парковку автотранспорта на участках улиц:
Чайковского — от Фридриха Энгельса до Студенческой;Комиссаржевской — от Фридриха Энгельса до Студенческой;Студенческой — от Феоктистова до Комиссаржевской;Фридриха Энгельса — от Комиссаржевской до Чайковского.
Маршрутные автобусы №№ 46, 58, 76 и С76 будут объезжать закрытые участки по соседним улицам.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что Воронежский «Факел» пригласил священнослужителей на поле.