В Краснодаре два автобуса поменяют маршруты

Автобус № 101А, который передвигается по городу, начиная свой путь от хутора Октябрьского, теперь будет останавливаться на «ул. им. Петра Метальникова». Таким образом у пассажиров появится возможность пересесть на 1 из 5 трамваев, которые идут по улице Московской.



Маршрутка № 163А, проезжая по ул. им. Дзержинского, станет охватывать новый участок: ул. им. Грибоедова — ул. Ярославская — ул. им. Гастелло.



Ранее «НК» писала, что на улицы Краснодара выйдут новые автобусы с кондиционерами. Извозчики получили 37 единиц транспорта. Все маршрутки имеют повышенную вместимость и оснащены системой бесконтактной оплаты проезда по QR-кодам.