В Челябинске создадут инклюзивный арт-объект для незрячих

Содержание надписей взяты из произведений классиков мировой литературы — французского экзистенциалиста Альбера Камю, словацкого поэта Гвездослава Павола и американского фантаста Рэя Брэдбери. Их цель — объединить восприятие обоих зрителей и помочь в преодолении одиночества, психологически поддержать зрителей брайль-объекта в нашем сложном мире. Одна из таких цитат (из Брэдбери) хорошо даёт понять тональность замысла: «Возьми меня за руку и проведи через эту ночь, чтобы я не чувствовал, что я один».