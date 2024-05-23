В Челябинске создадут инклюзивный арт-объект для незрячих

Уникальный арт-объект, который вскоре появится на улицах южноуральской столицы, будет предназначен для двоих зрителей — незрячего и нормотипичного (обычного).
Внешне он будет представлять из себя большую надпись объёмно-плоскостным шрифтом, который обычно называют шрифтом Брайля. Помимо надписи, там же будет нанесено граффити, адресованное как раз нормотипичному человеку.
Содержание надписей взяты из произведений классиков мировой литературы — французского экзистенциалиста Альбера Камю, словацкого поэта Гвездослава Павола и американского фантаста Рэя Брэдбери. Их цель — объединить восприятие обоих зрителей и помочь в преодолении одиночества, психологически поддержать зрителей брайль-объекта в нашем сложном мире. Одна из таких цитат (из Брэдбери) хорошо даёт понять тональность замысла: «Возьми меня за руку и проведи через эту ночь, чтобы я не чувствовал, что я один».
По задумке создателей проекта, яркий и необычный брайль-объект привлечет внимание общественности к проблемам слабовидящих, незрячих и слепоглухих людей. Логично, что появится арт-объект на стене ДК ВОС на ул. Энгельса. Этот квартал исторически считается микрорайоном слепых, поскольку ранее здесь компактно проживали инвалиды по зрению и существовало предприятие, на котором они могли работать.
Над брайль-объектом трудится известная команда райтеров «Graffity Russia». Акция является частью проекта «Незримое кино» и реализуется Областной библиотекой для слабовидящих и слепых совместно с АНО «Креативные индустрии Урала». Ранее, похожий брайль-объект, созданный екатеринбургскими художниками, недолгое время экспонировался в челябинской галерее «ОкНо» несколько лет назад и представлял из себя гигантскую надпись «Не читал, но осуждаю», выполненную по всю стену объёмно-плоскостным шрифтом.
В целом, считается, что брайль-объект, созданный в Челябинске будет вторым стационарным арт-высказыванием, сделанным в России. Первое было сделано в Екатеринбурге в 2017 году.