В Усть-Ишиме уровень воды в Иртыше стремительно опускается

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком на севере региона. По его словам, уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима продолжает медленно снижаться. За сутки вода упала ещё на четыре сантиметра и сейчас её уровень составляет 933 сантиметра.
На спад идёт также и вода в реке Ишим в районе села Орехово. Там за сутки ушло 17 сантиметров, уровень упал до 1 484 сантиметров.
Напомним, что к 18 мая Иртыш в Усть-Ишиме достиг рекордных за последние годы значений, поднявшись до 946 см.
Ранее мы писали об уровне воды в Иртыше в самом городе, который утром 21 мая достиг отметки в 300 сантиметров. При таких показателях в черте Омска вода выходит на пойму. По прогнозам специалистов, ещё двое суток вода будет прибывать. Ожидается, что максимального уровня вода достигнет 23 мая, а после произойдёт стабилизация и вода начнёт постепенно уходить.