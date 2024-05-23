В Усть-Ишиме уровень воды в Иртыше стремительно опускается

Ранее мы писали об уровне воды в Иртыше в самом городе, который утром 21 мая достиг отметки в 300 сантиметров. При таких показателях в черте Омска вода выходит на пойму. По прогнозам специалистов, ещё двое суток вода будет прибывать. Ожидается, что максимального уровня вода достигнет 23 мая, а после произойдёт стабилизация и вода начнёт постепенно уходить.