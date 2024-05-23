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Мэрия Красноярска опубликовала программу празднования Дня города

Праздничные мероприятия пройдут с 7-го по 9 июня.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Мэрия Красноярска опубликовала программу празднования 396-летия города. В этом году праздничные мероприятия пройдут с 7-го по 9 июня.

Празднование Дня города будет посвящено теме семьи и семейных ценностей. Так, 7 июня состоится старт летнего сезона трудового отряда главы города Красноярска, поднятие флага города у главных городских часов, а также присвоение звания «Почетный гражданин города Красноярска».

Также 7-го июня в парке имени 1 Мая развернутся интерактивные площадки. А вечерние праздничные мероприятия пройдут на площади Свердлова и Центральной набережной.

8-го июня на острове Татышев состоится VK Fest, а на набережных Енисея начнется проект «ЯРкие БЕРЕГА». В заключительный день празднования, 9-го июня, в озере-парке «Октябрьский», парке «Солнечная поляна», в сквере «Черёмушки» и парке имени 400-летия Красноярска развернутся развлекательные площадки.

Напомним, красноярцы выбрали слоган для празднования Дня города в этом году.

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