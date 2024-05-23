Мэрия Красноярска опубликовала программу празднования Дня города

8-го июня на острове Татышев состоится VK Fest, а на набережных Енисея начнется проект «ЯРкие БЕРЕГА». В заключительный день празднования, 9-го июня, в озере-парке «Октябрьский», парке «Солнечная поляна», в сквере «Черёмушки» и парке имени 400-летия Красноярска развернутся развлекательные площадки.