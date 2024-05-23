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Из Ташкента в Медину вылетели первые паломники хаджа сезона 2024 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ночь с 22 на 23 мая в 01:40 по местному времени из Ташкента в Медину вылетел первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с 240 паломниками на борту, тем самым открыв сезон хаджа в этом году, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ежегодно Управление мусульман Узбекистана рекомендует родственникам паломников не приезжать в аэропорт, чтобы избежать коллапса в терминале и на привокзальной площади, а провожать родных в мечетях.

Как сообщает Uzbekistan Airports, паломники будут организованно прибывать в аэропорт на специальных автобусах, так же организованно проходить регистрацию и следовать в зону вылета, где установлено достаточное количество кресел, а на время ожидания посадки паломникам будут предложены напитки и снеки.

Напомним, с 23 мая по 7 июня в Медину (Саудовская Аравия) будут осуществляться рейсы из 10 городов Узбекистана.

В этом году самое большое количество паломников отправится в хадж из Ташкента — 24 авиарейса перевезет 5830 пассажиров. Из Намангана вылетит 14 рейсов, из Ферганы — 6, из Самарканда — 4, из Бухары, Карши и Термеза — по 3 рейса, из Ургенча и Навои — 2 рейса, а также 1 рейс с паломниками вылетит из Нукуса. Всего из Узбекистана совершат хадж 15 130 паломников.