Из Ташкента в Медину вылетели первые паломники хаджа сезона 2024 года

В этом году самое большое количество паломников отправится в хадж из Ташкента — 24 авиарейса перевезет 5830 пассажиров. Из Намангана вылетит 14 рейсов, из Ферганы — 6, из Самарканда — 4, из Бухары, Карши и Термеза — по 3 рейса, из Ургенча и Навои — 2 рейса, а также 1 рейс с паломниками вылетит из Нукуса. Всего из Узбекистана совершат хадж 15 130 паломников.