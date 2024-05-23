Челябинцам рассказали, что делают в городе для предотвращения ДТП с электросамокатами

Большинство таких аварий происходит в Челябинске и Магнитогорске, поэтому там работают мотовзводы, которые останавливают самокатчиков и рассказывают им об ответственности в случае нарушений правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники региональной Госавтоинспекции разговаривают с шеринговыми компаниями, чтобы те ограничивали передвижение транспортных средств в центральной части города, где больше всего отдыхающих.